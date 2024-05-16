طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزيئا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:29 والثاني عند الساعة 07:46 والجزر الأول عند الساعة 14:38 والثاني عند الساعة 04:37 .وفي بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:01 والثاني عند الساعة 06:39 والجزر الأول عند الساعة 10:59 والثاني عند الساعة 00:41.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 30 60 42 15

دبي 42 32 80 42 25

الشارقة 43 27 80 43 30

عجمان 42 28 85 42 35

أم القيوين 43 27 85 43 30

رأس الخيمة 42 25 85 42 35

الفجيرة 36 29 90 36 30

العـين 41 29 40 41 15

ليوا 42 27 45 42 15

الرويس 41 28 65 41 20

السلع 40 28 70 40 25

دلـمـا 38 29 80 38 40

طنب الكبرى 39 30 75 39 35

طنب الصغرى 39 30 75 39 35

أبو موسى 38 30 80 38 30