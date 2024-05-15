بلدية دبي تُطلق مشروع «تعهيد خدمة جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات في حتا»

أطلقت بلدية دبي مشروعها الاستراتيجي في مجال الإدارة المستدامة للنفايات «تعهيد خدمة جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات» في منطقة حتا بالتعاون مع شركة «إمداد»، وذلك تعزيزاً لمستهدفات مبادرة «صفر نفايات في حتا»، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بما يدعم مجالات عمل البلدية.

وسيسهم المشروع في تحويل جميع النفايات بمختلف أنواعها عن مسار الطمر، وتطوير الخدمات المجتمعية بمجال الإدارة المستدامة للنفايات في حتا، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى قاطني وزوار مدينة حتا في مجال العمل البيئي عبر تبنّي أفضل ممارسات النظافة لتعزيز مكانة دبي مدينة مستدامة، وإلهام الأفراد والمؤسسات لاتباع خيارات صديقة للبيئة، الأمر الذي يُمثل انعكاساً لجهود البلدية في الإدارة المتكاملة للنفايات الداعمة لمستهدفاتها في جعل دبي أكثر جاذبية واستدامة وجَودة للحياة.

وحولت بلدية دبي مكب نفايات حتا إلى محطة تحويلية نموذجية لإعادة نقل النفايات إلى مواقع المعالجة في دبي بعد فصلها، حيث تمتد المحطة على مساحة تبلغ 60.043 متراً مربعاً، وتحتوي على مبنى إداري، ومِنزال لتفريغ النفايات، وستعزز الاستفادة من 20 طناً من النفايات البلدية الصلبة المُنتجة في حتا يومياً بعد تحويلها عن مسار الطمر، إضافةً إلى 27 طناً يومياً من المخلفات الزراعية، والتي ستُعالج وتُرسل إلى مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان.

كما يبلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة من المشروع في حتا 1147 وحدة، حيث وزعت بلدية دبي 2500 وسيلة جديدة لتجميع وتخزين النفايات من الحاويات ذات اللونين المختلفين، إحداهما باللون الأخضر مخصصة لجمع المخلفات القابلة للتدوير، والأخرى لجمع المخلفات غير القابلة للتدوير باللون الأسود، فيما استكملت وضع رسومات وإرشادات تعريفية على الحاويتين لتسهيل عملية فصل النفايات وزيادة وعي الجمهور بثقافة فرز النفايات الصحيح من المصدر.

ويُعد مشروع تعهيد خدمة جمع ونقل وإعادة تدوير النفايات في حتا أحد المشاريع والمبادرات الداعمة لمستهدفات الخطة الشاملة لتطوير حتا في ما يتعلق بمجال الإدارة المستدامة للنفايات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأكد مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية بلدية دبي في العمل على تقليل إنتاج النفايات من المصدر، ورفع معدلات التدوير والمعالجة للوصول إلى صفر نفايات في حتا وجعلها مدينة نموذجية صديقة للبيئة، بما ينسجم مع ممارسات الاقتصاد الدائري الأخضر، وأهداف ومحاور استراتيجية دبي المتكاملة لإدارة النفايات 2021-2041، الرامية إلى تشجيع الابتكار وتقديم حلول عملية للتحديات البيئية، وتطبيق أفضل الممارسات لإدارة وتدوير النفايات، وتحقيق نسبة 100% نفايات محوَّلة عن مسار الطمر.

وقال الهاجري: «تتبنى بلدية دبي تنفيذ مبادرات ومشاريع ميدانية وفنية استراتيجية ومتكاملة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، ترسيخاً لما حققته إمارة دبي من تميز عالمي في مجال الاستدامة والنظافة العامة، حافظت من خلاله على لقب المدينة الأنظف في العالم لآخر أربع سنوات على التوالي حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تُصدره منظمة (موري ميموريال) اليابانية».

وخصصت بلدية دبي من خلال التعاقد مع شركة «إمداد» فريق عمل ميداني متكاملاً ومزوداً بجميع المعدات والمركبات والآليات اللازمة لجمع وتخزين ونقل المخلفات بشكل منتظم يومياً من جميع أرجاء حتا، يتكون من 75 عامل نظافة، و12 مشرفاً وسائقاً ومشغل مركبات، وأسطول آلي من 20 مركبة وآلية، وذلك لضمان متابعة مهام النظافة العامة بالمدينة خلال 12 ساعة عمل ميداني يومياً، فضلاً عن تخصيص وحدات مُصغرة لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير من المراكز والمحال التجارية فيها.