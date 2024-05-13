طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س؛ ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 11:38، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:48 والمد الثاني عند الساعة 01:19 والجزر الأول عند الساعة 07:46 والجزر الثاني عند الساعة 20:56.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 41 26 70 30

دبي 41 29 70 25

الشارقة 40 26 75 25

عجمان 39 26 75 20

أم القيوين 40 24 70 20

رأس الخيمة 40 24 75 25

الفجيرة 36 28 75 20

العـين 40 29 75 25

ليوا 41 23 75 20

الرويس 43 24 75 25

السلع 43 23 75 25

دلـمـا 40 27 80 25

طنب الكبرى 35 23 80 30

طنب الصغرى 35 23 80 30

أبو موسى 35 23 80 30