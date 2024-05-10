طقس الإمارات السبت.. صحو إلى غائم

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً خاصة شرقاً وشمالاً نهاراً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأحد، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

وذكر المركز في بيانه عن حالة الطقس أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية/ 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والمد الثاني عند الساعة 02:32، والجزر الأول عند الساعة 09:25 والجزر الثاني عند الساعة 20:18، فيما يكون الموج في بحر عمان خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:31، والجزر الثاني عند الساعة 15:06.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 24 90 30

دبي 34 25 90 40

الشارقة 35 23 90 30

عجمان 33 24 85 40

أم القيوين 35 25 85 30

رأس الخيمة 35 23 95 25

الفجيرة 38 27 60 10

العـين 39 21 80 10

ليوا 36 23 95 20

الرويس 31 25 90 40

السلع 38 24 90 10

دلـمـا 32 24 90 40

طنب الكبرى / الصغرى 34 23 90 35

أبو موسى 34 23 90 30.