عودة خدمة المترو فـي المحطات المتأثرة بــالأمطار 28 مايو

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عودة خدمات مترو دبي إلى وضعها الاعتيادي في المحطات المتأثرة بالحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة أخيراً، وهي: أون باسيف، وإكويتي، والمشرق، والطاقة، اعتباراً من 28 مايو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة، وعمل الاختبارات المطلوبة، للتأكد من استيفاء جميع متطلبات السلامة، وعودة المحطات إلى العمل بجاهزية وكفاءة عالية.

وأكدت الهيئة حرصها التام على ضمان سرعة إعادة خدمة مترو دبي في المحطات المتأثرة إلى وضعها الاعتيادي، وتحقيق الأمن والسلامة للركاب، وتقديم خدمات نقل سلسة وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، وذلك بالتعاون مع شركة كيوليس-ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو دبي.

وأشارت إلى أنها ستستمر في توفير خدمة الحافلات المباشرة إلى حين عودة التشغيل الطبيعي للمحطات، من خلال تخصيص أكثر من 150 حافلة، وثلاثة خطوط للحافلات، تزامناً مع فترة تشغيل المترو، وذلك لنقل الركاب من محطة مترو الخليج التجاري إلى المواقع التالية والعكس: محطة مترو أون باسيف، ومحطة مول الامارات، ومحطة مترو المشرق، ومحطة مترو اكويتي، ومحطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ومحطة مترو الخيل.