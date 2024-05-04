جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه تستقبل المشاركات حتى نهاية مايو

أعلنت مؤسسة سقيا الإمارات، العاملة تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تمديد فترة التسجيل في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه البالغة قيمتها مليون دولار، والهادفة إلى إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة للتصدي لمشكلة شح المياه حول العالم.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه يمكن للشركات ومراكز البحوث والمعاهد البحثية والمبتكرين والشباب من مختلف أرجاء العالم، استكمال وتقديم طلبات المشاركة في الجائزة حتى نهاية مايو الجاري.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع تطوير المشروعات والتقنيات والنماذج المبتكرة في مجال تحلية وتنقية المياه، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

وتسهم الجائزة في دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، من خلال تحفيز الابتكار واستثمار أحدث التقنيات لمساعدة المجتمعات الأقل تطوراً على تحقيق التنمية المستدامة.

وتضم الجائزة أربع فئات رئيسة: جائزة المشروعات المبتكرة، وتشمل فئتي المشروعات الصغيرة والمشروعات الكبيرة، وجائزة الابتكار في البحث والتطوير وتشمل فئتي الجهات الوطنية والجهات العالمية، وجائزة الابتكارات الفردية وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب، وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات.

يشار إلى أنه خلال الدورات الثلاث السابقة من الجائزة، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة.