«إسعاد المتعاملين» يقدم حلولاً لـ 5188 طلباً من موظفي الحكومة الاتحادية

أظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عدد الطلبات التي تم حلها باستخدام نظام إسعاد المتعاملين بلغ 5188 طلباً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، في تأكيد على التفاعل الكبير والمتنامي مع النظام من قبل موظفي الحكومة الاتحادية.

وكانت الهيئة أطلقت نظام إسعاد المتعاملين في عام 2019، في إطار مساعيها الحثيثة للتسهيل على المتعاملين، عبر توفير منصة إلكترونية تفاعلية، تضم الخدمات كافة التي تقدمها لهم، مستثمرة بذلك أفضل الوسائل الحديثة والمبتكرة، بهدف التسهيل عليهم، وحفظ الوقت والجهد، وبالتالي رفع مستويات رضاهم وسعادتهم عن خدماتها، وطرق تقديمها.

ويعد النظام تفاعلياً، إذ يتيح للمتعاملين خاصية تقييم الخدمات المقدمة لهم، وإبداء الملاحظات عليها، وتقديم المقترحات التطويرية التي تستفيد منها الهيئة وتأخذها بعين الاعتبار لتطوير النظام، والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها، كما يعتبر بمثابة بوابة إلكترونية متكاملة، تقدم عبرها الهيئة الدعم اللازم لمتعامليها، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي).

ويوفر نظام إسعاد المتعاملين العديد من الخدمات التفاعلية، لاسيما التي يتيحها التطبيق الذكي للهيئة «FAHR»، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية، وخدمتي المقارنة المعيارية، ومراجعة الأوصاف الوظيفية، وخدمات بنك المهارات الحكومية، والخدمات المتعلقة بنشر المعرفة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في مارس الماضي، اعتماد الهوية الرقمية «UAEPASS» آلية حصرية لتسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع منصة «UAE Pass» وشركائها، بتفعيل خاصية تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الهوية الرقمية «UAE Pass»، باعتبارها الآلية الوحيدة المعتمدة لتسجيل الدخول للنظام، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دولة الإمارات، وبهدف التسهيل على موظفي الحكومة الاتحادية.

وأعدت الهيئة دليلاً خاصاً، يشرح آلية تسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين، باستخدام الهوية الرقمية، وعممته على متعامليها عموماً، وعلى موظفي الحكومة الاتحادية بشكل خاص، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الحكومية (بياناتي)، ومنصات التواصل الاجتماعي، والقنوات الرسمية.