بلدية الفجيرة تستجيب لبلاغات الأمطار الطارئة في وقت قياسي

أكد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، جاهزية وقدرة فرق الطوارئ المتخصصة على الاستجابة الفورية للبلاغات في حالات الطوارئ الناجمة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في جميع مناطق الإمارة.

وقال إن البلدية تتبنى منظومة استباقية متكاملة من الإجراءات تتضمن تصريف الأمطار بشكل فعال، وتوزيع الآليات والمعدات بشكل مدروس، بهدف منع تجمّع كميات كبيرة من مياه الأمطار على الطرقات الداخلية والرئيسة، وقرب المناطق السكنية، وذلك للحيلولة دون وصول هذه المياه إلى المناطق السكنية، والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

وأضاف أن مركز الاتصال في البلدية يعمل على مدار الساعة بكفاءة عالية، بهدف تحقيق أقصى درجات الاستجابة وفي وقت قياسي لمعالجة البلاغات، لاسيما في ما يتعلق بتجمعات مياه الأمطار والتحديات الناتجة أثناء حالات عدم الاستقرار الجوي، مثل سقوط الأشجار وغيرها، مشيراً إلى أن المركز استجاب لـ826 بلاغاً طارئاً منذ بداية العام الجاري.

وذكر الأفخم أن مركز الاتصال يعمل على الاستجابة لاستفسارات المتعاملين وتقديم ومتابعة طلباتهم، وكذلك تلقي البلاغات الخاصة بالحالات الطارئة والتعامل معها، عبر الاستجابة الصوتية التفاعلية أو من خلال التحدث إلى موظفي مركز الاتصال.

من جهتها، أكدت إدارات مدارس خاصة وحكومية في إمارة الفجيرة، تمتعها بجاهزية التحول من النظام الحضوري إلى «عن بُعد»، الأمر الذي مكّنها من مواجهة تحديات الظروف غير المستقرة، أمس، واستمرار الحصص الدراسية «عن بُعد»، بينما من المقرر استئناف النظام الحضوري يوم الإثنين المقبل.