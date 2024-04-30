أمام محمد بن راشد.. 5 قضاة جدد في محاكم دبي يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أدى خمسة قضاة جدد في محاكم دبي اليمين القانونية، وذلك بمقر المكتب التنفيذي لسموه.

وتمنّى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للقضاة الجدد، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والإسهام في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في دبي، وضمان سير العمل وانتظامه في محاكم دبي على أكمل وجه، بما يسهم في إعلاء حكم القانون، ومراعاة حقوق أفراد المجتمع.

حضر مراسم أداء اليمين، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس دبي القضائي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.

كما حضر أداء اليمين، النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، ومدير عام محاكم دبي الدكتور سيف غانم السويدي، والأمين العام المساعد للمجلس القضائي الدكتور عبدالله سيف السبوسي.

من جانبهم، أعرب الأعضاء الجدد في محاكم دبي عن تقديرهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين التزامهم بتحمُّل مسؤولية إعلاء كلمة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة دون إبطاء.