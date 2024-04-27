5000 عملية تبديل مفصل سنوياً في الدولة

أكد رئيس رابطة الشرق الأوسط لجراحة المفاصل والرئيس الأعلى لمؤتمر الشرق الأوسط الـ11 لجراحة المفاصل، المقام حالياً في دبي، الدكتور سميح طرابيشي، أن عدد عمليات تبديل المفاصل التي يتم إجراؤها على مستوى الدولة يقارب 5000 عملية سنوياً لمختلف الجنسيات، لافتاً إلى أن 60% منها تجرى لمرضى السياحة العلاجية.

وقال على هامش المؤتمر، إن دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تتمتع ببنية تحتية متميزة، وتشريعات جاذبة للاستثمار، وقيادة حكيمة تطمح إلى المراكز الأولى في كل المجالات، مع قدرة عالمية على التنافس، خصوصاً في موضوع السياحة العلاجية.

وأضاف أن «تركيب المفاصل الاصطناعية أصبح أكثر جودة وقبولاً، خصوصاً مع تقدم الطب، وظهور تقنيات مثل الروبوتات الآلية وأنظمة الملاحة والذكاء الاصطناعي، التي مكّنت الأطباء من اختيار وتصنيع المقاسات المناسبة لكل مريض على حدة»، لافتاً إلى «تطوير مفصل اصطناعي للركبة يتناسب مع المريض، حيث تصنع المفاصل بالتعاون مع شركة أميركية متخصصة، ما قلل الأخطاء، وأعطى نتائج ممتازة، وهو ما انعكس على المرضى، وعلى أنظمة الرعاية الصحية».

وأوضح طرابيشي أن هناك فروقات تشريحية بين مفاصل المرضى في المنطقة العربية والمرضى في أميركا وأوروبا ومعظم دول العالم، أبرزها شكل غضروف المفصل، وأبعاده، مشيراً إلى التوصل بشكل كامل إلى ركبة اصطناعية للإنسان الشرق أوسطي تلبي احتياجات الحالات في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وشرح أن الأغطية البلاستيكية للمفاصل المستوردة من أوروبا وأميركا لا تتناسب مع الحالات في المنطقة، ومن ثم فإن استعمالها كان يؤدي إلى وجود خلل في التركيب يشعر به المريض أثناء الحركة، ما دفعنا لتصنيع أغطية تناسب طبيعة المفاصل في المنطقة، وتكون قابلة للثني الكامل.

وذكر أن الغطاء البلاستيكي اعتمد عالمياً كأحد المفاصل الاصطناعية، لافتاً إلى أن العمر الافتراضي للمفصل الاصطناعي الذي تتم زراعته يبلغ 20 سنة.

من جانبه، قال رئيس مؤتمر الشرق الأوسط لجراحة المفاصل، الدكتور محمد معاذ عدي، إن الجلسات العلمية ناقشت عدداً من الأوراق البحثية وتقارير تناولت التقنيات الجراحية الحديثة والمستجدات المتعلقة بجراحات الكتف والورك والركبة والكاحل والجراحات الرياضية، إضافة إلى جلسات تفاعلية مع الخبراء والمختصين.

وركز المؤتمرون على التطورات التكنولوجية، والتعريف بالتقنيات الحديثة في مجال جراحة المفاصل، مثل تصميم المفاصل، واستخدام الطابعة ثلاثية الأبعاد والابتكار في جراحات الروبوت الآلي.

كما تم خلال المؤتمر عرض ومناقشة عدد من الحالات الصعبة، وعقد ندوات وورش عمل لتدريب الأطباء على أفضل الطرق لتبديل المفاصل، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات العالمية في الطب الرياضي والكاحل وإعادة زرع المفاصل طبقاً للمواصفات المطلوبة لكل منطقة.