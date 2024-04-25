حمدان ومكتوم بن محمد يشهدان توقيع حزمة جديدة من اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية النائب الثاني لرئيس مجلس دبي، توقيع حزمة جديدة من اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي.

وتمثّل هذه الاتفاقيات ميثاق أداء للقيادات العليا في دبي، تعزيزاً لمبدأ الشفافية في حكومة دبي وترسيخاً لأرقى مبادئ ومعايير العمل الحكومي.

بيئة عمل مثالية

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي ترسخ فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العمل الحكومي «حكومة محورها الإنسان، تعمل بكفاءة القطاع الخاص وشفافيته ومرونته وتنافسيته».

وقال سموه: «إن الجهات الحكومية في دبي ماضية في توظيف كل الطاقات والإمكانات للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والخدمات الحكومية لتحقيق سعادة أفراد المجتمع، وتعزيز مكانة دبي وجهةً مفضلةً للعيش والعمل والاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، وأجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى تطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها».

وأضاف سموه: «الإنجازات التي تحققت في مجال تطوير العمل الحكومي ضمن قطاعاته كافة ما هي إلا حافز على مزيد من العمل ومضاعفة الجهود، وتعاون جميع الجهات والمسؤولين وفرق العمل للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة وتحقيق الطموحات التنموية الكبيرة لدبي، لأننا لا نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا.. مستمرون في تهيئة بيئة عمل مثالية في جميع دوائر حكومة دبي، يتنافس فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس» أمس: «شهدت توقيع حزمة جديدة من اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي.. تعزيزاً لمبدأ الشفافية وترسيخاً لأرقى مبادئ ومعايير العمل الحكومي التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. تمثّل هذه الاتفاقيات ميثاق أداء للقيادات العليا في دبي، وتتضمن التزامها بأعلى معايير الشفافية وضمان أفضل تسخير للموارد للصالح العام.. كما وضعنا مؤشرات أداء محددة بنسب إنجاز وأطر زمنية معتمدة ستساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير بيئة العمل، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وفق أرقى المعايير للمساهمة في تحقيق سعادة المجتمع وترسيخ موقع دبي وجهةً مفضلةً للعيش والعمل والاستثمار.. بمثل هذا الالتزام وعبر هذه المعايير وبجهود فرقنا.. المستقبل أجمل في دبي».

وقّع اتفاقيات الأداء كل من مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، والمدير العام لهيئة دبي للطيران المدني محمد عبدالله لنجاوي، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله علي بن زايد الفلاسي، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عائشة عبدالله ميران، ومدير عام محاكم دبي الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، والمدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي المهندس مروان بن غليطة، ومدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أحمد درويش المهيري، ومدير عام جمارك دبي الدكتور عبدالله محمد بوسناد، ومدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي في دبي أحمد محمد بن ثاني.

مستهدفات ومعايير

وتتضمن اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي مستهدفات ومعايير واضحة للأداء خلال الفترة الزمنية المحددة، بهدف تحقيق رؤية إمارة دبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وتأتي اتفاقيات الأداء لتؤكد التزام المدراء العموم في حكومة دبي بتحقيق استراتيجية دبي، المتمثلة في الاهتمام بالمواطن، وتعزيز مستويات رفاهه واستقراره الأسري، وتحسين البيئة المحفزة للأعمال في الإمارة، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إليها عبر مشروعات تنقل بيئة الأعمال إلى آفاق جديدة تعزز ريادتها وتنافسيتها العالمية.

وتشمل الاتفاقيات المستهدفات الرئيسة للفترة الزمنية المحددة والمشروعات الاستراتيجية التي يتم تكليف مديري الدوائر والهيئات والمؤسسات بها لتنفيذ المشروعات، وتحقيق مؤشرات الأداء والرؤية المستقبلية لإمارة دبي.

وتضم الاتفاقيات تعهدات للمدراء العموم في حكومة دبي بالتمسك بأعلى معايير الشفافية والحياد في اتخاذ القرارات، وضمان تسخير الموارد بما يحقق أقصى المنافع للصالح العام، والعمل على التطوير المستمر للإجراءات، والعمل كذلك على مراجعة وتطوير وتحديث التشريعات والسياسات وأنظمة العمل وتقديم المبادرات، ورفع تقارير الأداء بشكل دوري.

كما تضم الاتفاقيات تعهدات للمدراء العموم في حكومة دبي بالالتزام باستدامة ريادة دبي وتنافسيتها، والعمل مع جميع الجهات الحكومية في دبي كفريق واحد، توجهه رؤية موحدة أساسها خدمة دبي وأهلها، مع الالتزام بالعمل على صناعة القادة والاستثمار في فريق العمل عبر تطوير كفاءاتهم وتوجيههم وتمكينهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، وتفويض الصلاحيات لهم، من أجل تحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة.

ووفقاً لاتفاقيات الأداء، يتعهّد المدير العام بالتصرّف في المال العام والموارد الحكومية بكفاءة وحرص ومسؤولية، كما يتعهّد بالعمل على التطوير المستمر للإجراءات، وتبنّي الممارسات التي تقلّص النفقات دون التأثير على مستويات الجودة.

كما يتعهد المدير العام بأن يكون جزءاً من المجتمع، وأن يوجد في الميدان، وأن يحرص على التواصل والاستماع للجمهور وفهم احتياجاتهم والاستجابة لها، وأن يكون الإنسان محور قراراته وحلوله وإجراءاته.

ويلتزم المدير العام بتبنّي منهجية منفتحة للتغيير واستباقية في اقتناص الفرص واتخاذ القرارات، تحرص على متابعة المستجدات ومواكبتها دون جمود أو انغلاق أو تباطؤ، ويرفع دوماً سقف الإنجاز لتحفيز التطوير المستمر، وتبنّي أفضل الممارسات لتعزيز ريادة دبي العالمية.

حمدان بن محمد:

• الاتفاقيات ترسّخ فلسفة محمد بن راشد في العمل الحكومي.. حكومة محورها الإنسان تعمل بكفاءة القطاع الخاص وشفافيته ومرونته وتنافسيته.

• حكومة دبي ماضية في توظيف كل الطاقات للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي لتحقيق سعادة المجتمع وترسيخ موقع دبي وجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار.

• مستمرون في تهيئة بيئة عمل مثالية في جميع دوائر حكومة دبي يتنافس فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن.

• الإنجازات التي تحققت في تطوير العمل الحكومي حافز على مضاعفة الجهود لأننا لا نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا.