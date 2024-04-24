هل يحق للمستأجر مطالبة المؤجر بتعويض عن أضرار الأمطار ؟

استشارة قانونية

سؤال

يسأل قارئ :

اذا تضررت محتويات شقة مؤجرة من دخول مياه الامطار اليها، بسبب عيوب في إحكام النوافذ .. فهل يحق للمستأجر مطالبة المالك بالتعويض عن الأضرار سواء في الأثاث أو الأجهزة الكهربائية وغيرها؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

هذا الأمر يرجع فيه لعقد الايجار حسب الملتزم بأعمال الصيانة فالأصل أن الصيانة على المؤجر لوجوب أن تكون العين صالحة للغرض المؤجرة من أجله، إلا إذا وجد اتفاق على غير ذلك، فإذا كانت الصيانة على المؤجر يتحمل تعويض الأضرار التي تنتج عن اخلاله بأعمال الصيانة شريطة أن يثبت من خلال تقرير فني هذه العيوب وأن العيب لم يكن بسبب سوء استعمال المستأجر أو أنه لم يتعمد ادخال الماء في العين المؤجرة في سبيل الاضرار بالمؤجر، أما في حال كانت الصيانة على المستأجر فيتحملها هو ولا شيء على المؤجر.

يمكن ارسال استفساراتكم على الايميل http://abuabeda@emaratalyoum.com