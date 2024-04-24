«الوزاري للتنمية» يناقش مبادرات ومشاريع لدعم المنظومة الحكومية

ترأس سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.

وناقش المجلس، خلال اجتماعه، عدداً من المبادرات والسياسات والمشاريع الهادفة إلى تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة، إضافة إلى مناقشة النتائج المحققة في مجال تنظيم سوق العمل والتوطين والقطاع الصحي، بجانب عدد من التشريعات الاتحادية المقترحة في مجال الأسواق المالية، وقطاع الطيران المدني، والذكاء الاصطناعي، وسوق العمل، فضلاً عن عدد من المقترحات التحسينية المتعلقة بخدمات الإسكان الحكومي المقدمة من برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وفي الشؤون الحكومية، استعرض المجلس عدداً من تقارير عام 2023 بشأن نتائج وإنجازات بعض المجالس والجهات الاتحادية، ومنها جامعة الإمارات العربية المتحدة، ووكالة الإمارات للفضاء، ومجلس الإمارات للسياحة، واللجنة العليا للمسؤولية الطبية، واللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، إضافة إلى أعمال لجنة تنظيم قطاع البريد ومجلس علماء الإمارات.