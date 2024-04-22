الطقس صحو إلى غائم جزئياً.. وارتفاع في درجات الحرارة

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، بوجه عام، ويصبح غائماً غرباً، خلال الظهر. وتظهر سحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية ليلاً وصباح غد، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً وتكون حركتها جنوبية شرقية وشمالية شرقية بسرعة 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة وقد تصل إلى 35 كيلومتراً في الساعة.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المدّ الأول في الساعة 12:23، والمدّ الثاني في الساعة 00:54، والجزر الأول في الساعة 18:22، والجزر الثاني في الساعة 07:10.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المدّ الأول في الساعة 09:16، والمدّ الثاني في الساعة 20:52، والجزر الأول في الساعة 15:06، والجزر الثاني في الساعة 03:32.