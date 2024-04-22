9 مراكز لاستخراج «بدل فاقد» للوحات المركبات في دبي

حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تسعة مراكز لاستخراج «بدل فاقد» للوحات المركبات التي تم فقدانها في أعقاب المنخفض الجوي الأخير الذي مرّت به الدولة، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم على طلب إصدار «بدل فاقد» للوحة المركبة، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وزيارة المراكز المحددة لاستلامه.

وذكرت الهيئة أن المراكز التسعة التي يمكن استلام اللوحات من خلالها هي: مركز شامل القصيص، ومركز كارس الممزر، ومركز المميز - أسواق المزهر، ومركز تجديد، ومركز تمام الكندي، ومركز المتكاملة - العوير، ومركز المتكاملة القوز، ومركز المميز البرشاء مول، ومركز «واصل جداف».

وأكدت الهيئة ضرورة الإبلاغ الفوري عن فقدان لوحات المركبات، من أجل ضمان راحة مالكي السيارات وتجنّباً للمخالفات، وذلك عن طريق التقدم بطلب إصدار «بدل فاقد أو تالف» للوحة المركبة. وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوثائق المطلوبة للمواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي هي الهوية الإماراتية الأصلية، وخطاب من الشرطة في حال فقدان اللوحات. أما بالنسبة للشركات التجارية، فيلزم تقديم الهوية الإماراتية الأصلية، وخطاب من الشرطة في حال فقدان اللوحات، وخطاب من الشركة. وذكرت أنه بالنسبة لمركبات الشركات التجارية (المنطقة الحرة)، يلزم تقديم الهوية الإماراتية الأصلية، وبلاغ فقدان الشهادة الجمركية، وخطاب من الشركة، وخطاب من سلطة المنطقة الحرة في «جافزا» ومدينة دبي للإعلام ومطار دبي، فيما يلزم لمركبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية المحلية والاتحادية، تقديم الهوية الإماراتية الأصلية، وبلاغ فقدان الشهادة الجمركية، وخطاب من الجهة الحكومية. أما لمركبات الهيئات الدبلوماسية، فيتعين عليها تقديم الهوية الإماراتية الأصلية، وبلاغ فقدان الشهادة الجمركية، وخطاب من وزارة الخارجية.

من جهة أخرى، دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي، إلى التخطيط المسبق للرحلات واتباع تعليمات موظفي الهيئة في محطات المترو، تجنباً لحدوث أي تأخير في رحلات المترو. وأكدت الهيئة أن خدمة مترو دبي على الخط الأحمر تعمل في الاتجاهين،‏ من محطة سنتربوينت إلى محطة إكسبو 2020، ومن محطة جبل علي إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، بدون التوقف في محطات أون باسيف وإكويتي والمشرق والطاقة. وأفادت الهيئة بأنه تمت إعادة فتح شارع الميدان عند تقاطع شارع الأصايل في الاتجاهين، وكذلك إعادة فتح نفق تقاطع شارع بيروت مع شارع النهدة في الاتجاهين أمام الحركة المرورية، في إطار جهودها لإعادة انسيابية الحركة المرورية مجدداً.

• «الهيئة» أكدت ضرورة الإبلاغ الفوري عن فقدان لوحات المركبات تفادياً للمخالفات.