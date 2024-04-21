«طيران الإمارات» توفر 12 ألف غرفة فندقية خلال المنخفض الجوي

كشفت «طيران الإمارات» عن تأمين أكثر من 12 ألف غرفة فندقية لاستيعاب المتعاملين المتأثرين من المنخفض الجوي في دبي، وتوفير ما يزيد على 250 ألف قسيمة وجبات.

وأكد رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، عودة جميع رحلات الناقلة المنتظمة إلى وضعها الطبيعي، اعتباراً من صباح أمس، فضلاً عن إعادة حجوزات الركاب الذين كانوا في منطقة (الترانزيت) بالمطار، وتشكيل فريق عمل لفرز وجمع وتسليم نحو 30 ألف قطعة من الأمتعة لأصحابها.

وأضاف كلارك في رسالة وجهها إلى متعاملي الناقلة، أنه «في ضوء ظروف الحالة الجوية غير المسبوقة التي تعرّضت لها الدولة، فإن الانتهاء تماماً من معالجة بعض تداعيات هذه الحالة الاستثنائية سيستغرق بضعة أيام»، معرباً عن تقديره لتفهم المتعاملين وسعة صدورهم. وقال: «أتقدم بالاعتذار الشديد لكل واحد من عملائنا تأثر بهذه الظروف، وتعطلت خطط سفره خلال هذا التوقيت».

وتابع كلارك في رسالته: «لقد تركزت أولوياتنا على ركيزتين أساسيتين: رعاية المتعاملين الذين تأثرت خطط سفرهم، وإعادة عملياتنا إلى وضعها الطبيعي».

ولفت إلى توفير مزيد من الموارد الإضافية لمساعدة الفرق في المطار ومراكز الاتصال في إعادة تأكيد الحجوزات، كاشفاً عن إطلاق رحلات إضافية إلى الوجهات التي حددت الشركة فيها أعداداً كبيرة من المتعاملين المتأثرين.

وأضاف: «شارك أكثر من 100 متطوّع من موظفينا في رعاية المتعاملين المتأثرين في صالات المغادرة بمطار دبي وفي منطقة (الترانزيت)، مع إعطاء الأولوية للحالات الطبية وكبار السن، وغيرهم من المسافرين الأكثر تأثراً. وتم حتى الآن تأمين أكثر من 12 ألف غرفة فندقية لاستيعاب المتعاملين المتأثرين في دبي، وتوفير ما يزيد على 250 ألف قسيمة وجبات، إضافة إلى مياه الشرب والبطانيات وغيرها من المستلزمات».

وأكد كلارك بذل الآلاف من الموظفين، خلف الكواليس، وفي جميع الأقسام، أقصى الجهود لإعادة العمليات إلى مسارها الطبيعي.

وشدد على الالتزام بتقديم خدمات متميزة، قائلاً: «إننا إذ نؤكد التزامنا بتقديم خدمات متميزة للمتعاملين معنا، فإننا استفدنا من التجارب التي مررنا بها خلال الأيام القليلة الماضية للعمل على تصحيح الأمور وتحسين عملياتنا»، مثمناً جهود فرق الشركة في جميع أقسام الناقلة، والمورّدين والشركاء على جهودهم الدؤوبة على مدار الساعة، على الرغم من الظروف الصعبة، لدعم المتعاملين، وإعادة العمليات والرحلات المنتظمة إلى وضعها الطبيعي.

وشدد كلارك على مواصلة الجهود للارتقاء بخدمات الناقلة إلى مستوى توقعات المتعاملين، والوفاء بوعدها بـ«السفر بتميز دائم».