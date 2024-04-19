4 قنوات للإبلاغ عن مخالفات "الصحة والسلامة المهنية" في القطاع الخاص

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربع قنوات تواصل للإبلاغ عن مخالفات "الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل"، والتي نشرتها تحت شعار "سلامتكم أولويتنا"، وذلك لتعزيز الحفاظ على سلامة العمال والموظفين في شركات القطاع الخاص، أثناء وجودهم في مواقع العمل.

وتتضمن وسائل التواصل مركز اتصال الوزارة 600590000، وتطبيق الوزارة الذكي MOHRE UAE من خلال خدمة إضافة بلاغ مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والموقع الإلكتروني للوزارة عبر خدمة "إضافة بلاغ" من خلال صفحة "الخدمات"، ومن ثم اختيار "مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وأخيراً صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفات اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، للمساهمة في تعزيز بيئة العمل الآمنة لكافة العمال والموظفين.

ويلتزم صاحب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، كذلك يلتزم كل من صاحب العمل والعامل بكافة ما يصدر من وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المختصة في الدولة من ضوابط وإجراءات متعلقة بالصحة والسلامة المهنية.