«مكتب فخر الوطن» يوجه رسالة شكر لأبطال خط الدفاع الأول

وجه مكتب فخر الوطن رسالة تقدير وعرفان لأبطال خط الدفاع الأول، لجهودهم المتميزة في مواجهة الحالة الجوية التي شهدتها الدولة، وجاهزيتهم للتعامل معها، وثمّن كل ما يقومون به لضمان سلامة أفراد المجتمع.

وأكد مكتب فخر الوطن سعيه للتعريف بهؤلاء الأبطال، ودعم جهودهم وتفانيهم في حماية أفراد المجتمع، التي تعكس مثالاً مشرفاً تتجسد فيه قيم مجتمع الإمارات وثقافته.

ودعا المجتمع بأكمله إلى التعبير عن تقديره لأبطال خط الدفاع الأول والاعتزاز والفخر بهم.