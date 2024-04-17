‏ مطار زايد الدولي يؤكد العمل بكامل طاقته رغم الأحوال الجوية الصعبة

أكد مطار زايد الدولي، أنه لا يزال يعمل بكامل طاقته رغم ظروف الأحوال الجوية الأخيرة التي مرت بها الدولة.

وأضاف مطار زايد الدولي، في بيان له اليوم، أن جميع مطارات إمارة أبوظبي تتعاون بشكل وثيق مع شركات الطيران وموظفي الخدمات لمواصلة خدمة الركاب بسلاسة.

وذكر مطار زايد الدولي انه خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تحويل 21 رحلة من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار زايد الدولي (AUH) بما في ذلك رحلة شحن واحدة والباقي رحلات ركاب.

ودعا المطار الركاب والمسافرين إلى ضرورة مراجعة المواقع الإلكترونية لشركات الطيران الخاصة بهم، وقنوات التواصل الاجتماعي، قبل الوصول إلى مطار زايد الدولي.