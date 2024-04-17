استمرار العمل والتعليم عن بُعد اليوم

وجّه مجلس الوزراء، بتمديد العمل عن بُعد اليوم الأربعاء، لجميع موظفي الحكومة الاتحادية، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة. وأعلنت حكومة دبي تمديد فترة العمل عن بُعد لجميع الجهات التابعة اليوم الأربعاء، وكذلك المدارس الخاصة في الإمارة، بسبب الأحوال الجوية، كما شجّعت مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق نظام العمل عن بُعد، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة للجميع.

كما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تمديد تفعيل نظام الدراسة والعمل عن بُعد لجميع المدارس والجهات الحكومية في أبوظبي اليوم، نظراً لتقلب الأحوال الجوية. وأوضح المكتب أنه في ظل الحالة الجوية المتقلبة، يُنصح الجمهور بالالتزام بإرشادات السلامة، مع متابعة النشرات والتنبيهات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد والمصادر الرسمية.

كما أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، استمرار العمل عن بُعد اليوم لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، نظراً للحالة الجوية التي تشهدها الدولة، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل. كما ‏أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان، استمرار العمل عن بُعد اليوم لموظفي حكومة عجمان، نظراً لظروف وتقلبات الطقس، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل حسب ما تحدده السلطة المختصة في الجهة الحكومية. وقررت حكومة الفجيرة استمرار العمل عن بُعد اليوم لجميع الجهات الحكومية، كما قرر المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة أن يكون العمل اليوم عن بُعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة رأس الخيمة، باستثناء الموظفين الذين تتطلب طبيعة عملهم خلاف ذلك، حسب ما تحدده السلطة المختصة في الجهة الحكومية.