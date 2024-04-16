شرطة أبوظبي تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها واستعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع أن تشهده الدولة هذه الأيام، من أجل سلامة المجتمع وحماية الأرواح والممتلكات.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة، وعدم الانشغال بغير الطريق، والالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق، وترك مسافة أمان كافية، وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة، والابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه. وناشدت مرتادي البحر والشواطئ التأكد من حالة الطقس قبل التحرك إلى الشواطئ، ودعت المنشآت وشركات الأعمال الإنشائية إلى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة.