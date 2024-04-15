حاكم رأس الخيمة يعزي سلطان عمان في ضحايا السيول والأمطار

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها السلطنة.. متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.. داعياً الله تعالى أن يحفظ السلطنة وشعبها من كل مكروه.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.