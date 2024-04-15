فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة يؤكد الجاهزية الكاملة للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الإمارة اتخاذ التدابير الاحترازية كافة من قبل الجهات المعنية للتعامل الأمثل مع الحالة الجوية المتوقعة على الدولة بشكل عام وعلى رأس الخيمة بشكل خاص.

ووجه النعيمي خلال ترؤسه اجتماع الفريق بحضور ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة للتباحث حول استعدادات وجاهزية الفرق للحالة الجوية المرتقبة على الدولة بشكل عام وعلى رأس الخيمة على وجه الخصوص .. جميع الفرق المعنية برفع درجة الاستعداد والجاهزية بنسبة 100 % كما هو الحال بشرطة رأس الخيمة لحين انتهاء الحالة الجوية المتوقعة بما يحافظ على سلامة وممتلكات المواطنين والمقيمين ويحد من أية أضرار قد تنجم عنها.

وقرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بالإمارة تحويل الدراسة للطلبة عن بعد يومي الثلاثاء والأربعاء 16 و 17 أبريل الجاري تحسباً للحالة الجوية وحفاظاً على سلامة العملية التعليمية.

وثمن رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي الجهود التي يقوم بها الفريق لخدمة الجمهور والتنسيق القائم بين الجهات المختصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر المحتملة وتحديد درجات التصعيد والإنذار للتعامل معها.

جرى خلال الاجتماع استعراض المهام والمسؤوليات المنوطة بكل جهة من الجهات المدرجة ضمن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي وتعزيز أطر وسبل التنسيق والتعاون فيما بينها بما يضمن تقديمها الدور المطلوب منها وفق أعلى المعايير وبما يضمن استمراريتها ووضع السناريوهات المتوقعة والبقاء على درجة عالية من الجهوزية والاستعداد للتعامل مع تبعات وآثار الحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

ولفت سعادة اللواء علي بن علوان إلى استمرارية أعمال الرصد والمتابعة للحالة الجوية من قبل الجهات المختصة للوقوف أولا بأول على أية مستجدات تتطلب إجراءات وخطوات محددة تسهم في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع ومؤسساته ومكتسباته الوطنية.

وأكد استعداد القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الكامل لتوفير كل أشكال الدعم اللازم طيلة فترة الحالة الجوية المرتقبة وتذليل أية عقبات في سبيل انجاح جهود الفريق والحفاظ على سلامة وأرواح الجمهور وممتلكاتهم الخاصة والعامة التي تقع على رأس قائمة أولوياتها .. داعيا أفراد المجتمع إلى التعاون مع التوجيهات والتنبيهات الصادرة من الجهات الرسمية المختصة والتقيد بالتدابير الاحترازية اللازمة وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.