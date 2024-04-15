حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في ضحايا السيول والأمطار

بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة ، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها السلطنة، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين، داعياً الله تعالى أن يحفظ السلطنة وشعبها من كل مكروه.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، برقية تعزية مماثلة إلى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة.