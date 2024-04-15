"أوقاف دبي": فاعل خير يخصص 11.400 مليون سهم وقفاً لعموم الخير

سجلت مؤسسة الاوقاف وإدارة أموال القصر في دبي مساهمة وقفية جديدة لفاعل خير أوقف 11 مليونا و400 ألف سهم في حساب وقف الأسهم الموحد لدى المؤسسة ليصرف ريعها على "عموم الخير" وتعود الأسهم لعدة شركات مساهمة وتبلغ قيمتها الإجمالية 8 ملايين درهم في سوق أبوظبي للأوراق لمالية.

ورحبت المؤسسة بالواقف الجديد وعبرت عن شكرها له كلثقته بخدماتها وقدرتها على إدارة واستثمار الأصول الوقفية وفق أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدة أن جميع الأصول الوقفية التي تم تسجيلها لدى المؤسسة يتم دراستها بدقة وتحديد الطرق الأمثل لاستثمارها وإداراتها لتحقيق العائد الأكبر منها وصرف ريعها على الجهات التي يحددها الواقف من ضمن المصارف الوقفية للمؤسسة كالتعليم والصحة والأيتام والأرامل وأصحاب الهمم والمساجد وغيرها.

وأثنى سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر على مساهمة فاعل الخير وشكر اختياره وثقته في "أوقاف دبي" لتسجيل وإدارة أصوله الوقفية، مشيراً إلى حرص المؤسسة على تنمية الأصول والاستثمارات الخيرية لفاعلي الخير ضمن منظومة متكاملة وذكية من العمل المؤسسي هدفها تنمية أصول الواقفين وتعظيم عوائدها لتحقيق العائد الأمثل منها.

وأضاف المطوع أن المؤسسة تتعاون مع الشركاء في سوقي أبوظبي و دبي الماليين لإدارة واستثمار حساب وقف الأسهم الموحّد وفق أعلى المعايير القياسية مع الحرص على تبنّي أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المالية لخدمة أهداف المؤسسة في تنمية الوقف بما يسهم في الحفاظ على أموال الواقفين وتوسيع نطاق الشرائح المستفيدة منها في المجتمع".

من جانبه، قال فاعل الخير السعودي إن صناعة الخير تعود على صاحبها بالسعادة والطمأنينة، والخير منفعة متبادلة تدعم المحتاجين وتخفف عنهم أعباء الحياة وبالمقابل يشعر فاعلها بالرضا بعد دعمه وإحساسه بالآخرين ويرسخ سبل التكافل الاجتماعي بين الأفراد"، وأضاف أن "أوقاف دبي" أتاحت له تسجيل أسهم وقفية بكل سهولة ويسر ليصرف ريعها على مختلف أوجه الخير في المجتمع.