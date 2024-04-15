حالة عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى صباح الأربعاء

قال المركز الوطني للأرصاد، إن الدولة تتأثر حالياً بحالة عدم استقرار جوي على فترات، موضحاً أن تراجع المنخفض الجوي السطحي إلى الجنوب من أمس حتى صباح اليوم الإثنين، يعمل على تقليل حالة عدم الاستقرار نسبياً على الدولة، مع استمرار فرصة سقوط بعض الأمطار على بعض المناطق خصوصاً الساحلية والجنوبية أحياناً.

وأضاف أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستزداد تدريجياً من بعد ظهر اليوم حتى ليل غد وصباح الأربعاء الباكر، نتيجة لتعمق المنخفضات على الدولة في الطبقة السطحية والعلوية، حيث تعمل على تدفق كميات كبيرة من الرطوبة من بحر العرب باتجاه المنطقة، ما يؤدي إلى تكاثر السحب الركامية على أغلب مناطق الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الشدة يصاحبها البرق والرعد، وفرصة سقوط البَرد أحياناً على بعض المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى تجمع المياه وجريان الأودية، وتصاحبها أيضاً رياح قوية وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الأمطار ستتركز من صباح يوم الأربعاء المقبل حتى المساء، على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة وتخف تدريجياً في المساء وليل الأربعاء.

ورجح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس المتوقعة، أن تكون الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية /20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س، ويكون البحر في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، بينما يحدث المد الثاني عند الساعة 04:11، والجزر الأول عند الساعة 12:01، أما بحر عُمان فيكون كذلك متوسطاً إلى مضطرب، بينما يحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 01:31، والجزر الأول عند الساعة 08:31 والجزر الثاني عند الساعة 21:29.