إقامة دبي تطلق فعالية "وياكم في العيد" لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد

بالتعاون مع جمعية بيت الخير دبي، وبرعاية من جمعية الاتحاد التعاونية، وشركة زاجل لخدمات الطرود – الإمارات، أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي مبادرة "وياكم في العيد" التي تهدف لمشاركة الأطفال اليتامى الفرحة ورسم الابتسامة على وجوههم بمناسبة عيد الفطر المبارك

وبموجب المبادرة سوف يتم منح قسائم مالية بتجهيزات (مير العيد) للأطفال المستفيدين للحصول على احتياجاتهم من تعاونية الاتحاد بالإضافة إلى مبالغ مالية سوف يتم توصيلها وتوزيعها بالتنسيق مع جمعية بيت الخير على جميع الأطفال المستهدفين داخل إمارة دبي.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة من قبل إقامة دبي بالتعاون مع شركائها، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية، وفي إطار حرصها على تطبيق وتعميق مبادئ الخير، وترسيخ القيم الإنسانية المستمدة من تراث الإمارات الخالد، وإرث قادتها المؤسسين من القيم النبيلة الرامية إلى ترسيخ التعاون والعطاء وجعله أساسا للترابط والتلاحم المجتمعي.