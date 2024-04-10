أحمد بن محمد: كل عام ودولتنا بخير

هنأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم حلول عيد الفطر وكل عام وأنتم بخير.. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.. كل عام ودولتنا بخير.. كل عام وشعوبنا العربية والإسلامية بخير، وعساكم من عواده».