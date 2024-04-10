حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا وشعبنا بعيد الفطر

بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بمناسبة حلول عيد الفطر، وندعو الله أن يعيده على دولتنا وعلى الأمة العربية والإسلامية أجمع بالخير والسلام والبركات، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.. عيدكم مبارك وعساكم من عواده».