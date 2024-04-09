إسلامية دبي تعلن جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن خطة عيد الفطر المبارك 1445هـ وعن كامل جاهزيتها لاستيعاب جمهور المصلين لحضور خطبة وصلاة العيد وتلبية حاجة الأعداد الكبيرة من المصلين في هذه المناسبة السعيدة.

ويبلغ عدد المساجد والمصليات التي ستقام فيها خطبة وصلاة العيد 745 مسجدا و11 مصلى، وذلك في مناطق متفرقة بإمارة دبي وتم اعتماد وقت وبدء صلاة العيد في تمام الساعة السادسة و20 دقيقة صباح الغد.

يأتي ذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام بإطلاق حملة "العيد في دبي"، لتنسيق المظاهر الاحتفالية على مستوى الإمارة لاستقبال عيد الفطر السعيد واستكمالا لما بدأته حملة "رمضان في دبي" من جهود ناجحة، هدفها ضمان تحقيق أعلى مستويات التناغم والتكامل بين الاحتفالات المختلفة التي تعم مختلف مناطق دبي الحيوية وأحيائها وفرجانها.

ورفعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بهذه المناسبة السعيدة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الغالية والأمتين العربية والإسلامية .

وأكد سعاة أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة على جاهزية المساجد وجميع مصليات العيد على مستوى إمارة دبي لاستقبال المصلين، مبينا أن الدائرة حددت أسماء مصليات عيد الفطر السعيد وأسماء الخطباء ومواعيد بدء ومدة الصلاة كما تم تجهيز الساحات الخارجية في المناطق العمالية مع الالتزام بالضوابط وآليات الرقابة اللازمة ومشاركة الجهات التطوعية في التنظيم وتوجيه المصلين لهذه المناسبة السعيدة.

ولفت المهيري الى نتائج ثمرة ميثاق التوأمة مع هيئة تنمية المجتمع بدبي من خلال فعالية "عساكم من العايدين" وفعاليات وبرامج "رمضان في دبي" التي حققت نجاحا باهرا على جميع المستويات لما فيه من نشر القيم النبيلة والإنسانية التي تعكس تعاليم ومبادئ ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية السمحة وتجسد قيم التعايش والتسامح في إمارة دبي كمنهج حياتي راسخ.

ونوه بأن حملة العيد في دبي تنعكس بصورة واضحة على الجميع مواطنين ومقيمين وزوار لما فيه إسعاد المجتمع بكل فئاته ومشاركة الناس والأطفال الفرحة والبهجة من خلال مصليات العيد والمجالس والفعاليات التثقيفية والدينية والترفيهية المشتركة التي تستهدف كافة فئات وشرائح المجتمع كما تنظم الدائرة الفعالية في 13 مصلى ومسجد هي مسجد الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم بالحضيبة وجامع الشيخة صنعا آل مكتوم بحتا ومصلى البرشاء بالبرشاء 2 ومصلى طيبة بالمزهر 2 وجامع مردف الكبير وجامع الراشدية ومصلى ند الحمر ومصلى أم سقيم بأم سقيم ومصلى العوير بالعوير ومصلى ديرة بالبراحة ومصلى الليسيلي ومسجد الحباي ومصلى حتا.