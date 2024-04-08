توصيل الخدمات لـ 15 مسجداً جديداً بالشارقة

انتهت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من توصيل التيار الكهربائي لـ12 مسجداً جديداً في مناطق متفرقة بمدينة الشارقة، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، بحمولة تصل إلى 2.648 ميغاواط، كما تم توصيل الكهرباء لمسجدين بمدينة خورفكان ومسجد واحد بمدينة كلباء، وفق أفضل المواصفات التي تراعي إجراءات الأمن والسلامة حتى يتمكن المواطنون والمقيمون من أداء الصلوات وإعمار المساجد.

وقال المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، إن الهيئة تولي أهمية لتوصيل الخدمات للمساجد كافة بالشارقة بعد استكمال الإنشاءات وإجراءات التوصيل، بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد أن توصيل الخدمات للمساجد يتم بالتعاون والتنسيق المستمر بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ودائرة الشؤون الإسلامية، لتقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة، وتطوير آليات ونظم العمل، والارتقاء بمستويات التوعية والإرشاد في استخدام الموارد.

وأوضح أن المساجد الجديدة موزعة في مناطق عدة بمدينة الشارقة، تشمل: الخان، والخان الجديد -2، والرقيبة 7، والزبير، والفلج، والموردة 2، والموردة 5، والنهضة، والواحة/جويزع منطقة مويلح التجارية.

من جانبه أكد المهندس يوسف محمد عبدالله الحمادي مدير إدارة كلباء بالإنابة، أن الهيئة تحرص على توفير الخدمات بمناطق الإمارة كافة، وتزامناً مع شهر رمضان المبارك تم توصيل الخدمات لمسجد جديد في منطقة البردي.

من جهته أشار المهندس سعود عبدالعزيز مدير إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، إلى أنه تم توصيل الخدمات لمسجدين: الأول مسجد مارية القبطية بمنطقة المديفي 4، والثاني مسجد ثابت بن الدحداح بمنطقة الحراي، مؤكداً أن توصيل التيار الكهربائي للمساجد الجديدة تم وفق أفضل المعايير والمواصفات، وبجهود فرق العمل المتميزة من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.