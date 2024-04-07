عبدالله بن زايد: الإمارات تعتز بشراكتها مع «المطبخ المركزي العالمي»

ثمن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي، خوسيه أندريس، جهود المنظمة الإنسانية ودورها المحوري في إيصال المساعدات إلى شمال غزة، وتلبية احتياجات المدنيين في القطاع.

ودان سموه واستنكر - بشدة - الاستهداف الإسرائيلي لسيارة تحمل فريقاً من «المطبخ المركزي العالمي»، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس المنظمة وأسر الضحايا ودولهم.

وشدد سموه، على أهمية حماية أرواح المدنيين كافة، وألا يكونون أهدافاً للتصعيد الجاري في المنطقة، مؤكداً تضامن دولة الإمارات الكامل مع «المطبخ المركزي العالمي» وفريق عملها.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي مع مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي، عن خالص تقديره لجهوده وفريق عمل المنظمة، مؤكداً أن دولة الإمارات تعتز بشراكتها القوية مع المنظمة، لتقديم الاستجابة الإنسانية اللازمة للمدنيين في شمال غزة.

وأضاف سموه أن دولة الإمارات لديها التزام راسخ بالعمل مع منظمة المطبخ المركزي العالمي، ودعم جهودها الإنسانية. وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع كل الشركاء في المجتمع الدولي لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، الذين يعانون أوضاعاً إنسانية مأساوية، مؤكداً أن الدور المهم الذي تقوم به كل المنظمات الإنسانية - ومنها المطبخ المركزي العالمي - يجب أن يحظى بكل أشكال الدعم والمساندة.