"EXIT-I‎" ترصد مخالفات مفترق الطرق في أبوظبي

بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز التحكم والمتابعة وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحوادث ومخالفات بسبب تجاوز السائقين مثلث مفترق الطرق .

وأوضحت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن أنظمة الرادارات الجديدة "EXIT-I" تعمل على مراقبة وضبط السائقين المخالفين المتجاوزين من أمام مثلث مفترق الطرق، والمتسببين في الحوادث وعرقلة حركة السير والمتعمدين بالدخول من أمام المركبات الأخرى على المداخل .



ودعت السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية المرور للمركبات والدخول من الأماكن المصرح لهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين والحد من الحوادث المرورية وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.