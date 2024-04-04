سيناريو جديد لتشغيل القطارات على الخط الأحمر لمترو دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع شركة كيوليس إم إتش آي (مشغل مترو وترام دبي)، عن استحداث سيناريو جديد لتشغيل القطارات على الخط الأحمر للمترو، لتوفير رحلات مباشرة من محطة سنتر بوينت إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة ومحطة إكسبو 2020، دون الحاجة إلى التحويل بين القطارات في محطة جبل علي، إضافة إلى إجراء تحسينات على الجدول الزمني للمترو اعتباراً من 15 أبريل الجاري.

يُعدُّ هذا الإجراء جزءاً أساسياً من التزام هيئة الطرق والمواصلات، بالارتقاء بجداول الرحلات، ودقة المواعيد، وكفاءة التشغيل، مع الأخذ بالاعتبار تحسين تجربة التنقل اليومي لمستخدمي وسائل النقل العام.

ويشمل تطوير الخدمة تعديلاً جوهرياً في آلية تشغيل الخط الأحمر لمترو دبي، من خلال تفعيل تشغيل القطارات بطريقة (تقاطع Y) مع الحفاظ على الدقة في المواعيد خلال أوقات الذروة.

تجدر الإشارة إلى أن تقاطع Y هو مصطلح مستخدم على نطاق دولي في عمليات تشغيل القطارات تعمل من خلاله القطارات بالتناوب.

يتضمن هذا التطوير توفير رحلات مباشرة من محطة سنتر بوينت إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة ومحطة إكسبو 2020 دون الحاجة إلى التحويل بين القطارات في محطة جبل علي. وبالمثل ستنتهي الرحلات القادمة من محطة إكسبو 2020 ومحطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة في سنتر بوينت، ما يسهل عملية التنقل للجميع.

وأكد مدير إدارة تشغيل القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، حسن المطوع، أن هذه التحسينات جاءت بناء على دراسات تشير إلى ارتفاع مستمر في عدد ركاب الخط الأحمر للمترو، حيث تُظهِرُ هذه التحديثات التزام الهيئة بتحسين تجربة الرحلات في وسائل النقل العام.

وقال المطوع: «لن يحتاج الركاب بعد الآن إلى تبديل أو تحويل القطارات في محطة مترو جبل علي، ويمكن الآن للركاب المتجهين إلى المحطات من ابن بطوطة إلى الإمارات العربية المتحدة للصرافة، الاستفادة من توافر الرحلات المباشرة، في حين يمكن للركاب المتجهين إلى المحطات من الحدائق إلى إكسبو 2020 الصعود مباشرة إلى قطار يوصلهم إلى وجهتهم بكل سهولة».

وأضاف: «سيتم عرض معلومات المحطة النهائية بشكل بارز على شاشات المعلومات الرقمية للركاب على الأرصفة، كما سيتم الإعلان عنها في النظام الصوتي عند وصول القطارات، لتوفير المزيد من الراحة للركاب، وسيتم توفير المزيد من الموظفين لتوجيه وإرشاد الركاب قبل التنفيذ وبعده لبضعة أسابيع». وأكد المطوع الفوائد المتعددة لهذه المبادرة، إن «هذه المبادرة ستسهم في تقليل الازدحام في المحطات وأوقات الانتظار، وتحسين تجربة الركاب، وستوفر في استهلاك الطاقة بسبب تقليل عدد الكيلومترات التي تقطعها القطارات، وانخفاض استهلاك الطاقة أثناء التشغيل، واستخدام عدد القطارات المطلوبة بكفاءة لتشغيل الجدول الزمني الجديد».

وقال: «تمثل هذه التحسينات تطوراً في مستوى الخدمة للذين يستخدمون الخط الأحمر لمترو دبي، وتسهم في تعزيز مكانة دبي مدينةً رائدةً عالمياً في تقديم خدمات راقية في مجال النقل العام، ونحن واثقون من أن آثار هذه التحسينات لن تقتصر على تلبية توقعات الركاب فحسب، بل تمثل علامة فارقة أخرى في رحلة دبي نحو الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام».