الإمارات والأردن تنفذان إسقاطاً جديداً للمساعدات على غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية «الفارس الشهم/3» الإنسانية، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني، عملية الإسقاط المشتركة الثامنة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة، حيث بلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الإمارات 56 طناً.

ويستمر تنفيذ العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.