إجازة

اشتكى أولياء أمور طلبة من عدم تحديد بعض المدارس موعد انتهاء الفصل الدراسي الثالث، مطالبين بإبلاغهم بالموعد المحدد، ليتمكنوا من حجز تذاكر سفر العطلة الصيفية.

كثبان

طالب مرتادو الطرق الخارجية في بعض مناطق الدولة الجهات المعنية بزراعة أطراف الطرق، التي تعاني بشكل دائم وجود زحف للكثبان الرملية على أطراف ووسط الطريق، ما يسبب ارتباكاً لقائدي المركبات.

مواقف

لاحظ مستخدمون لشارع النعيمية في عجمان، والذي تمت إعادة تأهيله أخيراً، قيام الجهات المعنية بزيادة مواقف السيارات، ما سهل على مستخدمي الطريق إيجاد مواقف، بعدما كانوا في السابق يجدون صعوبة في ذلك.

مدفع

يحرص عدد من الأطفال مع أسرهم بشكل يومي على حضور فعالية إطلاق مدفع الإفطار، الذي يقع في ساحة قصر الزاهر بمنطقة الراشدية في عجمان، وهو يعلن لحظة إفطار الصائمين، إذ يستمتع الأطفال بهذه الفعالية التي تدخل الفرحة والسرور على نفوسهم.

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