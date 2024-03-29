مجموعة الحبتور تكرّم موظفيها الإماراتيين المتميزين

قامت مجموعة الحبتور بتكريم مجموعة متميزة من الموظفين والموظفات الإماراتيين في إطار جهود المجموعة المتواصلة لدعم التوطين وتعزيز المهارات المحلية. جاء هذا التكريم تقديراً لتميزهم وتفانيهم في مجال عملهم ضمن برنامج التوطين الذي أطلقته مجموعة الحبتور بهدف جذب الشباب المواطنين للمشاركة الفعّالة في سوق العمل.

حيث كرّم خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خمسة عشر من الموظفين الإماراتيين المتميزين في مختلف المناصب على مستوى المجموعة، علماً أن مجموعة الحبتور قد تجاوزت نسبة التوطين المطلوبة في القطاع الخاص، مما يؤكد التزام المجموعة بتطوير الكوادر المحلية وتوفير فرص العمل للشباب الإماراتي.

وفي كلمته خلال حفل التكريم، أعرب الحبتور عن سعادته بهذا التفوق وشكر الموظفين على جهودهم اللا متناهية. ودعاهم إلى مواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص لضمان استمرار نجاح المجموعة في المستقبل، حيث قال: “شبابنا وبناتنا “رعاة البلاد”، أنتم مستقبل شركاتنا الوطنية التي بنيت وقامت على أكتاف أهل هذه الأرض الطيبة، ونجاح اقتصادنا واستمراريته يعتمد عليكم في المركز الأول، وهي لمستقبلكم ومستقبل أولادكم. ويداً بيد بإذن الله ننمو أكثر وأكثر.”

كما حثّ الحبتور موظفي المجموعة الإماراتيين على تطوير أنفسهم والسعي لتحقيق أعلى المعايير العالمية في أداء عملهم، بهدف تحقيق النمو المستدام والتميز في جميع الجوانب، مضيفاً: “لقد تألّقت مؤسساتنا الوطنية بسواعد أبنائها وتفوّقت على مستوى العالم بطريقة نفتخر بها جميعاً، والفرصة أمامكم لتنمّوا خبراتكم وتتعلموا لتتبوّؤا أعلى المناصب. وبإذن الله نحن ملتزمين بدعم كل شاب إماراتي طامح للتعلم والتقدم في كل مجالات عملنا، ولأبنائنا وبناتنا الأولوية دائماً.”

وأضاف: “نعمل حالياً على أكبر المشاريع في العالم، وكلّي فخر أن مجموعة من الإماراتيين هم من يعملون على تصاميم هذا المشروع التي تنافس أجمل التصاميم الهندسية وأكثرها رفاهية.”

يأتي هذا التكريم في سياق رؤية المجموعة لبناء مستقبل مستدام، وتوفير فرص العمل والتطوير المهني للكوادر الإماراتية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

شمل التكريم كل من: محمد الفلاسي، مدير تنفيذي – قسم التطوير والاستثمار، شمّه الشامي، مساعد – قسم التطوير والاستثمار، راشد رفيعي، مدير قسم الأمن – المكتب الرئيسي، حمده المرّ، مهندس تصميم داخلي – قسم العقارات، أنس المرزوقي، مدير أمن المجموعة، سلطان عبد الله، مندوب علاقات عامة، الحبتور للسيارات، نجلاء البلوشي، إداري – المرور في الحبتور للسيارات عائشة أهلي، مصمم الوسائط المتعددة، مدرسة الإمارات الدولية، عزّة اليماحي، تنفيذي قسم التشريفات في الحبتور سيتي، محمد إبراهيم، مساعد مدير قسم الأمن – الحبتور سيتي، علي محمد، مدير منع الخسائر، فندق حبتور جراند، مريم فارسي، مهندس صيانة في حبتور بولو ريزورت، ونورا البلوشي، مدير الموارد البشرية – دايموندليس.

يذكر أن مجموعة الحبتور حققت نجاحاً كبيراً في برنامج التوطين، حيث وصلت نسبة التوطين في عام 2023 ما بين 6 إلى 8٪ من مجموع الوظائف في مختلف القطاعات، مما يعكس التزامها الجاد بتعزيز المهارات المحلية وتمكين الشباب الإماراتي من المشاركة الفعّالة في سوق العمل.