«أقوال زايد».. إرث إنساني لخير لا ينضب

تعد الأقوال المأثورة عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصايا خالدة، وإرثاً إنسانياً لخير لا ينضب، فهي تزخر بفكر أصيل ورؤى ثاقبة تستشرف المستقبل، فكان، طيب الله ثراه، مدرسة متفردة في القيادة الحكيمة. ومن هذه الأقوال:

■ إذا كان الله عز وجل قد منّ علينا بالثروة، فإن أول ما نلتزم به أن نوّجه هذه الثروة لإصلاح البلاد، ولسوق الخير إلى شعبها.

■ إن بناء الإنسان في المرحلة المقبلة ضرورة وطنية وقومية تسبق بناء المصانع والمنشآت، لأنه من دون الإنسان الصالح، لا يمكن تحقيق الازدهار والخير لهذا الشعب.

■ علينا أن نُنوّع مصادر دخلنا وأن نبني المشاريع الاقتصادية التي تؤمّن لأبناء هذه الدولة الحياة الحرة الكريمة والمستقرة.

■ الغني يجب أن يساعد الفقير، والله العلي القدير منحنا هذه الثروة لتطوير بلادنا، وفي الوقت نفسه، للإسهام في تطوير الدول الأخرى.

■ إن عملية التنمية والبناء والتطوير لا تعتمد على مَن هم في مواقع المسؤولية فقط.

■ إننا نؤمن بأن خير الثروة التي حبانا الله بها، يجب أن يعم أصدقاءنا وأشقاءنا.

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