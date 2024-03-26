«قضاء أبوظبي» تطلق إصداراً جديداً من تطبيقها الذكي

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، الإصدار الجديد من تطبيقها الذكي، بهدف توفير منصة متكاملة ومتطورة للمتعاملين، تتيح سهولة الوصول إلى ملفاتهم القضائية، والاطلاع على مستجداتها في جميع محاكم ونيابات إمارة أبوظبي عبر خطوات ميسّرة، اعتماداً على أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المدعومة بتقنيات ذكاء الأعمال.

وتعمل دائرة القضاء - أبوظبي، على تحديث وتطوير التطبيق بشكل مستمر، لإضافة المزيد من الخدمات القضائية والعدلية عبر منصة واحدة متكاملة.