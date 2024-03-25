منصور بن زايد يزور محمد بن بطي آل حامد

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، الشيخ محمد بن بطي آل حامد في منزله بمدينة أبوظبي.

وتبادل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بحضور سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، التهاني وأطيب الأمنيات مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عزّ وجلّ أن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بمزيد من التقدم والرقي والنماء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأقام الشيخ محمد بن بطي آل حامد مأدبة إفطار تكريماً لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حضرها كلٌّ من الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام، والشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، والشيخ منصور بن محمد بن بطي آل حامد الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، ومدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة حميد سعيد عامر حمد النيادي.