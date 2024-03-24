«دو» توفر دعماً تقنياً ولوجستياً لـ «وقف الأم»

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن اختيارها كشريك استراتيجي في حملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك.

ويتمثل الهدف الأساسي من الحملة في تكريم الأمهات عبر إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم الجهود الرامية لتعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتسلط حملة «وقف الأم» الضوء على التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني، واستمرارها في مد يد العون للمجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

وتؤكد شراكة «دو» مع حملة «وقف الأم» على التزام الشركة بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها الإمارات، إضافة إلى حرصها على المساهمة في الحملات الرمضانية التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتعزيز فرص نجاح هذه المبادرات الرامية للحد من معاناة عشرات الملايين من الأفراد حول العالم، والارتقاء بجودة حياة أبناء المجتمعات الأقل حظاً.

وتعمل «دو» على توفير الدعم التقني واللوجستي للحملة، والتعريف بها على أوسع نطاق عبر تغيير اسم شبكتها إلى (Mothersfund-du)، إضافة إلى الترويج للحملة على مختلف منصاتها، وإرسال الرسائل النصية القصيرة التي تعرّف بأهداف الحملة، وتشجع على المساهمة فيها من خلال التبرع المباشر عبر إرسال رسالة نصية سريعة، الأمر الذي يعزز إقبال الأفراد والشركات والمؤسسات على المساهمة في توفير الفرص التعليمية لملايين البشر حول العالم.

كما أعلنت «دو» عن تخصيص مجموعة حصرية من الأرقام المميزة للهواتف المتحركة ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لجهود حملة «وقف الأم» الذي يقام اليوم في دبي، إذ تتوافر هذه الأرقام في المزاد الذي يُنظم بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، وبمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، فهد الحساوي، إن «حملة (وقف الأم) تعد رسالة عظيمة تطلقها دولة الإمارات إلى العالم، وتحمل في طياتها قيماً أساسية تقوم على مبادئ الخير والتعاطف ومد يد العون للآخرين».

وأضاف: «نتشرف بمشاركتنا في هذه المبادرة الاستثنائية لتكريم الأمهات، اللواتي يعتبرن الركائز الرئيسة التي تمنح المجتمع قوته، والمصدر الأول لانتشار قيمة اللطف بين أفراده».