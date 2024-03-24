ضبط 34 متسولاً في رأس الخيمة منذ بداية رمضان

ضبطت شرطة رأس الخيمة 34 متسولاً منذ بداية شهر رمضان، ضمن حملتها الرمضانية السنوية «كافح التسول وساعد من يستحق»، والتي أطلقتها دعماً لجهود وزارة الداخلية لمكافحة التسول ومنع استغلال الأطفال وفئات المجتمع الضعيفة في ارتكاب سلوكيات سلبية، مثل أعمال التسول، بالاحتيال والابتزاز الذي يشوّه الوجه الحضاري للمجتمع.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن هناك قنوات رسمية للأعمال الخيرية وتقديم المساعدات لدى الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، مشدداً على أهمية توجيه أفراد المجتمع مساعداتهم إلى الجهات المعتمدة.

وأضاف أن إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة أطلقت حملة لمكافحة التسول منذ بداية رمضان لنشر التوعية حول مخاطر ومساوئ التسول عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقنواتها الإعلامية المختلفة، والتأكيد على رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول والوقاية منه.

وأكد النعيمي، حرص شرطة رأس الخيمة على تعزيز وحماية المجتمع ضمن أولويات العمل الشرطي، مشيراً إلى جهود عناصر إدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وفروع الشرطة المجتمعية بمراكز الشرطة الشاملة في تكثيف تواجدهم في مختلف مناطق وأحياء الإمارة، وضبط المتسولين المخالفين، والحد من انتشار الجرائم التي يرتكبها بعضهم تحت غطاء التسول.