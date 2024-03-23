شرطة أبوظبي تشارك في مبادرة «كسر الصيام»

شاركت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، في مبادرة «كسر الصيام» في أبوظبي والعين والظفرة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي والشركاء الاستراتيجيين.

وتضمنت المبادرة توزيع كتيبات توعية للسائقين بالقيادة الآمنة على الطرقات وقواعد السلامة خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب المشاركة في توزيع وجبات «كسر الصيام» في محطات تزويد الوقود التابعة لشركة أبوظبي للتوزيع (أدنوك)، وعلى السائقين في الطرقات.

وقال مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، العميد محمود يوسف البلوشي، إن هذا العمل الإنساني يجسد توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية النبيلة بتفعيل العمل الجماعي، ويأتي استمراراً لقيم العطاء التي رسّخها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي غرس فينا قيم العمل الإنساني ومساعدة الآخرين.

وحثّ - في إطار المبادرة - السائقين ومستخدمي الطريق على ضرورة توخي الحيطة والحذر، والانتباه أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق، وتهدئة السرعة عند التقاطعات المرورية، وعدم الاستعجال للحاق بمواعيد الإفطار، بما يعزز السلامة المرورية لقائدي المركبات ومرافقيهم ومستخدمي الطريق.