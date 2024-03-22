مزاد «أنبل رقم» يخصص ريع 31 رقماً مميزاً لدعم «وقف الأم»

ينطلق في دبي، غداً الأحد، مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة، وذلك لدعم جهود حملة «وقف الأم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

ويعرض المزاد، الذي تنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي، و«اتصالات من إي آند» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، 31 رقماً مميزاً، منها 10 أرقام مميزة للوحات مركبات تابعة لـ«طرق دبي»، و10 أرقام هاتفية لـ«دو»، و11 رقماً هاتفياً لـ«اتصالات من إي آند»، من فئة (ماسي وماسي بلس). ويسهم ريع مزاد «أنبل رقم» الخيري، الذي يقام في فندق «فور سيزونز جميرا» بدبي، في دعم الأهداف الإنسانية لحملة «وقف الأم»، للإسهام في تنفيذ مشروعات تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، ولمنح ملايين الأفراد حول العالم الأدوات والمهارات اللازمة لتكوين حياة مستقلة، تصون كرامتهم، وتضمن لهم العيش الكريم.

دلالات كبيرة

وأكد المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، أن «مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق حملة (وقف الأم)، امتداد للمبادرات الإنسانية التي عودنا سموه على إطلاقها سنوياً، لترسيخ القيم الإنسانية، عبر تشجيع مختلف شرائح المجتمع على المشاركة في العمل الخيري والإنساني المستدام، كما تأتي هذه الحملة تعزيزاً لمسيرة العطاء اللامحدود لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي يمتد عطاؤها للشعوب المحتاجة في مختلف دول العالم».

وقال إن «تخصيص مبادرة هذا العام لحملة (وقف الأم) يحمل معاني ودلالات كبيرة، فالأم لها مكانتها العظيمة، حيث أمرنا الله، عزّ وجلّ، بطاعتها وبرها والإحسان إليها، فهي التي حملت وربت الأبناء وعلمتهم القيم والمبادئ الإنسانية، فدورها بذلك عظيم فـي بناء المجتمعات، وواجب كل فرد أن يرد الجميل لأمه عبر دعم (وقف الأم)، الذي سيخصص لدعم الأمهات في مختلف دول العالم». وأضاف الطاير، أن «هيئة الطرق والمواصلات، تحرص على دعم المبادرات الإنسانية، التي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إيماناً منها بالواجب الإنساني والأخلاقي، وكذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع، وتدعم الهيئة (وقف الأم) من خلال تخصيص ريع 10 أرقام مميزة للوحات المركبات»، داعياً أصحاب الخير من المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفاعلة في مزاد «أنبل رقم» الخيري، الذي يخصص ريعه لدعم حملة «وقف الأم».

وقف مستدام

وتسعى حملة «وقف الأم» لدعم التعليم، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء، إلى جانب تعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال توفير وقف مستدام، يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين للفئات الأقل حظاً، أو تلك التي تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى الموارد اللازمة، وذلك في مختلف أنحاء العالم.

ترسيخ ثقافة العطاء

وتعتبر المزادات الخيرية نافذة مبتكرة تسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، حيث شهدت النسخ الماضية من مزاد «أنبل رقم» مشاركة كبيرة من نخبة من رواد العمل الخيري والإنساني، حيث حققت النسخة الثالثة من مزاد «أنبل رقم» 97 مليوناً و920 ألف درهم لدعم جهود حملة «وقف المليار وجبة» في رمضان 2023، التي استهدفت إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع، وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

كما حققت النسخة الثانية من مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة في دبي 53 مليون درهم، لمصلحة حملة «مليار وجبة» في رمضان 2022، فيما حققت النسخة الأولى من المزاد التي رفدت حملة «100 مليون وجبة» في رمضان 2021 نحو 50.45 مليون درهم في ليلة واحدة، وأسهمت في مضاعفة الحملة لهدفها النهائي، وصولاً إلى ما يعادل 220 مليون وجبة.

. المزاد ينطلق غداً بدعم من (طرق دبي) و(اتصالات من إي آند) و(دو).