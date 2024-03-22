طقس الإمارات غداً.. غائم جزئيا بوجه عام مع فرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام غائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية مع فرصة سقوط أمطار على فترات والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س والخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 01:32 والجزر الأول عند الساعة 18:47والجزر الثاني عند الساعة 06:51

بحرعمان يكون خفيف الموج ويحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثاني عند الساعة 21:30 والجزر الأول عند الساعة 15:12 والجزر الثاني عند الساعة 03:42 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 21 80 30

دبي 32 22 80 35

الشارقة 32 20 85 30

عجمان 30 22 75 35

أم القيوين 30 18 80 35

رأس الخيمة 31 19 75 25

الفجيرة 30 23 75 35

العـين 34 18 70 15

ليوا 36 19 55 10

الرويس 29 18 80 20

السلع 28 20 80 30

دلـمـا 28 20 80 50

طنب الكبرى / الصغرى 27 23 90 60

أبوموسى 27 24 85 65