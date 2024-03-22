هند بنت مكتوم.. شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن

اختارت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شخصية العام الإسلامية للدورة الـ27 للجائزة.

أعلن ذلك، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة الدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري، خلال مؤتمر صحافي عقد بمبنى ندوة الثقافة والعلوم بدبي مساء أمس، بحضور أعضاء اللجنة، وقال إن سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لها بصمات واضحة في المجال الإسلامي والإنساني والخيري والاجتماعي، وتميزت سموها بالعطاء وخدمة كتاب الله ورعايته وتشجيع الناشئين على تعلمه وحفظه وتدبر معانيه، وأمرت سموها بطباعة مئات الآلاف من نسخ المصحف الشريف وتوزيعها على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومما تفخر به جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن أول إصداراتها كان على نفقة سموها، حيث غرست هذه الشجرة التي بفضل الله نمت بمختلف مجالات الدراسات القرآنية والسنة والسيرة النبوية العطرة والثقافة الإسلامية.

ونوه برعاية سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، المسابقة المحلية التي تزينت باسم سموها وأطلق عليها «مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم»، إلى جانب إيلائها اهتماماً وعناية خاصة بهذه المسابقة التي تشمل فروعاً عدة، وهي مخصصة للذكور والإناث من المواطنين والمقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصها سنوياً على تكريم الفائزين والمشاركين من الجنسين ولجان التحكيم والإداريين والمتطوعين.

وأضاف أن سموها أمرت أيضاً بإطلاق إذاعة دبي للقرآن الكريم لتنشر كتاب الله ليلاً ونهاراً، وتسمع ملايين البشر آيات الكتاب العزيز في كل وقت وحين، ولتكون هذه الإذاعة صدقة جارية حتى قيام الساعة.

وأوضح أن عطاءات سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لم تقتصر على هذا الجانب بل تنوّعت لتشمل مجالات أخرى منها رعاية المرأة والطفولة والأعمال الخيرية والإنسانية ورعايتها المستمرة للأيتام والمحتاجين، إلى جانب تكفلها سنوياً بنفقات الحج لغير القادرين من داخل الدولة وخارجها، وتقديمها دعما سخياً ومتواصلاً لمشاريع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إلى جانب مشاريع وبرامج جمعية النهضة النسائية بدبي.

وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، وجهت سمو الشيخة هند بنت مكتوم هيئة تنمية المجتمع بدبي بإطلاق مبادرة أعراس دبي، ليقين سموها أن الأسرة أساس الوطن بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، لتخفيف الأعباء المالية عنهم والمساهمة في تكوين الأسر المواطنة الصالحة وتعزيز التماسك والاستقرار الأسري.

وانطلاقاً من الحديث الشريف «من بنى لله مسجداً ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة»، قامت سموها ببناء العديد من المساجد في إمارة دبي، والتي تعكس شعار مساجدنا حضارتنا.

وترأس سموها مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام الذي يوفر ملايين الوجبات للمحتاجين، سواء كانت فائضة أو تم التبرع بها، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية وهو أول بنك طعام في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الشيخة هند قدوة في العطاء ورفيقتي في درب الخير.. ومصدر سعادة لي ولأسرتي وللمجتمع».

وذكر الدكتور سعيد عبدالله حارب المهيري، أنه لأجل تلك المحطات المضيئة وغيرها اختارت اللجنة المنظمة سموها للفوز بجائزة الشخصية الإسلامية للدورة الـ27 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

الدكتور سعيد المهيري: