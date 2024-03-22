طريق

يعاني سائقون على الطريق الممتد من محطة بترول أدنوك في مدينة خليفة (أ) في أبوظبي باتجاه نادي الكريكيت، هبوطاً في معظم أجزاء الطريق، وتالياً تم وضع حواجز خرسانية منذ شهرين لصيانة الطريق، لكن ذلك أدى إلى حدوث ازدحام مروري خانق، لذا فإنهم يطالبون الجهات المعنية بعمل طريق بديل، للتخفيف من هذا الازدحام اليومي، وسرعة صيانة هذا الطريق.

«اتصالات»

قال متعاملون مع بنوك محلية إنهم يتلقون اتصالات متكررة من قبل موظفي البنوك في أوقات من النهار، عارضين عليهم قروضاً وتسهيلات مالية، وتسبب لهم هذه الاتصالات إزعاجاً مستمراً على الرغم من أنهم يطلبون منهم عدم معاودة الاتصال، ويبينون لهم رفضهم لهذه العروض التي تقدمها البنوك، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بوضع ضوابط لتقديم العروض البنكية.

تسوّل

طالب مواطنون ومقيمون إدارات التحريات على مستوى الدولة بتنظيم حملات توعية لأفراد المجتمع في عدم التعاطف مع الأشخاص الذين يمارسون التسوّل، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول.

نهضة

لاحظ مستخدمون للطريق الدائري المؤدي من الشارقة إلى عجمان أن المنطقة الواقعة مقابل محمية واسط الطبيعية، تشهد تطوراً، ونهضة عمرانية كبيرة من خلال إنشاء العديد من المؤسسات الخدمية، بعدما كانت شبه خالية من أي مظاهر عمرانية.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com