مركز شرطة بر دبي يحقق «صفر» وفيات على الشارع العام في 2023

حقق مركز شرطة بر دبي «صفر» وفيات على الشارع العام في عام 2023، بينما انخفضت وفيات الحوادث بنسبة 39%، كما بلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%، وحقق المركز زمناً متميّزاً في الاستجابة للحالات الطارئة بلغ دقيقتين وخمس ثوان.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، خلال اطلاعه على سير العمل في المركز، أن مركز شرطة بر دبي يُعدّ نموذجاً لمركز الشرطة المتقدم والمتطور في خططه الأمنية، وأحد أهم المراكز التي انطلقت منه العديد من المبادرات والأفكار والبرامج والمشاريع الأمنية، التي تصب في تعزيز الأمن والأمان وخدمة الناس وإسعادهم وضمان جودة الحياة لهم.

وأضاف اللواء العبيدلي: «يُعد مركز بر دبي من المراكز المهمة، نظراً لما تتمتع به منطقة اختصاصه، من حيث المساحة الشاسعة وعدد السكان والمعالم والأماكن البارزة، الأمر الذي يتطلب تسخير جميع الممكنات في سبيل التغطية الأمنية الناجحة، وقد عملت شرطة دبي على دعم جهود المركز في جميع الجوانب، سواء من خلال تبني وتطبيق الأفكار والبرامج الإبداعية التي من شأنها أن تدعم مستوى الأداء في المركز، أو من خلال توفير الأنظمة والممكنات المتقدمة التي ترفع من مستوى كفاءة العمل في مختلف عملياته وخدماته التي يقدمها».

واطلع اللواء العبيدلي على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة بر دبي في مجال التغطية الأمنية، حيث بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% محققاً المستهدف المطلوب وهو 100%، وحقق زمناً متميزاً في الاستجابة للحالات الطارئة، حيث بلغ «دقيقتين وخمس ثوان».

كما اطلع على نتائج الفريق الأمني لمركز شرطة بر دبي والمهمات التي نفذها، والتي تنوعت بين التدقيق على الأشخاص والتدقيق على المركبات ومتابعة المركبات المهجورة وغيرها من المهام التي أسهمت في تعزيز شعور السكان بالأمن والأمان.

وثمّن اللواء العبيدلي الدور البارز والمهم والمتميز لقسم السجلات المرورية، وجهوده التي أفضت إلى تحقيق المركز في عام 2023، نسبة «صفر وفيات» على الشارع العام، نظير خططه ومبادراته وعمله على التوعية الدائمة، وتنسيقه مع مختلف الأقسام والشركاء، ما أدى إلى تحقيق هذه النتيجة على مستوى الشارع العام، وخفض حوادث الوفيات على مستوى منطقة اختصاص بر دبي.

واطلع على مادة عرض توضح دور المركز في التواصل مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل العمل على الملاحظات والتوصيات التي قدمها المركز من خلال عدة دراسات تحليلية مبنية على الإحصاءات والأرقام والخبرة في العمل الميداني في مناطق الاختصاص، أفضت إلى تنفيذ العديد من التعديلات مع الشركاء، وأثمرت في تحقيق نتائج مرورية جيدة منها على سبيل المثال خفض عدد الوفيات على شارع البدع من أربع وفيات في عام 2022 إلى صفر وفيات في عام 2023، إضافة إلى الحملات المرورية التي نفذها المركز، والتي أسهمت في تحقيق انخفاض في وفيات الحوادث في عام 2023 إلى ما نسبته 39%، منها حملة الانحراف المفاجئ، وعدم ترك مسافة، ويوم بلا حوادث، و«السكوترات» الكهربائية، والمركبات المزودة، والمركبات المهجورة، واستفاد منها 15 ألفاً في منطقة بر دبي.

• %100 نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات.

• %39 انخفاضاً في وفيات الحوادث في بر دبي عام 2023.