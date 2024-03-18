رئيس الدولة ورئيس أنغولا يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفس لورينسو.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر البطين بأبوظبي، بزيارة رئيس أنغولا الذي هنأ سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يكون شهر خير ورحمة وأمان على شعوب العالم أجمع.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خصوصاً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى الطاقة المتجددة والفرص المتوافرة لتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز رؤية البلدين نحو التنمية والازدهار المستدام.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا التي تهم البلدين.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فلاديمير بوتين، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لروسيا الاتحادية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فلاديمير بوتين.