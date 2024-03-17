«طرق دبي» تتوسع في إدارة الحوادث المرورية لتشمل 17 محوراً وطريقاً حيوياً

قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، إضافة أربعة محاور طرق رئيسة جديدة في نهاية العام الجاري، ضمن التوسع الجغرافي في مشروع وحدة إدارة الحوادث المرورية المشترك، ليرتفع العدد من 13 إلى 17 محوراً وشارعاً، ويصبح إجمالي أطوال الطرق التي تغطيها وحدة إدارة الحوادث المرورية 951 كيلومتراً في الاتجاهين.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر الطاير، إن مشروع وحدة إدارة الحوادث المرورية المشترك بين هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، يوفر خدمة مميزة لمستخدمي الطريق، من خلال التعامل مع المركبات المتعطلة، والتدخل السريع لإدارة مواقع الحوادث المرورية، وإعادة حركة المرور إلى وضعها الطبيعي.

وأوضح الطاير أن المشروع أسهم في تحسين مستويات السلامة المرورية في المحاور التي خضعت له عام 2023، مقارنة بعام 2022، حيث انخفضت الحوادث المرورية التي نتجت عنها إصابات ووفيات بنسبة 6.5%، فيما انخفضت حالات الوفاة بنسبة 5% على مستوى الإمارة.

من جانبه قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، إن التوسع في إدارة الحوادث المرورية في دبي، يأتي امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتي ترتكز على تأسيس منظومة عمل متكاملة تدعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي، «فمنذ بداية انطلاق المشروع عام 2018، ضمن المرحلة الأولى، تولت شرطة دبي التحقيق في الحوادث البليغة، وحوادث الإصابات، والمخالفات المرورية، والدعم القضائي لوحدة الحوادث، ومراقبة الكاميرات المرورية، وعمليات الإنقاذ في حوادث الإصابات وغيرها، ونفذت دراسات شاملة لإدارة الحوادث المرورية في إمارة دبي، إلى جانب إعداد دليل لتطوير آلية التعامل مع تلك الحوادث. وقد أظهر المشروع في المرحلتين الأولى والثانية نتائج متميزة أسهمت في سرعة الاستجابة الأمنية، وتقليل الازدحام المروري، استناداً إلى الدراسات، كما أظهرت النتائج انخفاضاً في زمن إخلاء الحوادث البسيطة بنسبة 35%، وانخفاضاً في الازدحام والتكاليف المرتبطة به بنسبة 25%، إلى جانب خفض نسبة وقوع الحوادث الثانوية».

مطر الطاير:

• المشروع أسهم في خفض الحوادث المرورية التي نتجت عنها إصابات ووفيات بنسبة 6.5%.

عبدالله المري:

• تأسيس منظومة عمل متكاملة تدعم الرؤى المستقبلية لإمارة دبي.